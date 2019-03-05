TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. KKTC'nin ekonomik refahının ve yaşam standartlarının geliştirilmesinin Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Şentop, "KKTC'nin ekonomik ve sosyal bakımdan güçlendirilmesi adada barış ve istikrarın korunması bakımdan da önemlidir. Bu sebeple gündeminizde bulunan reformların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini önem verdiğimizi vurgulamak istiyorum" dedi.

"Aramızda sadece milli para birimi kullanmamalıyız"

Kıbrıs'ın reformlarını yapması için gidilecek mevzuat değişikliği sürecine Türkiye'nin her türlü teknik desteği vermek istediğini vurgulayan Şentop, "Aramızdaki ticari ilişkilerin başka bir para birimiyle olmaması gerekir, yerli ve milli paraya dönmemizin daha doğru olacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye ve KKTC arasındaki eşsiz birlik ve beraberliğin bir göstergesi olan, meclislerimiz arasındaki mevcut dayanışmayı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anastasiadis oyalıyor"

Crans-Montana'dan sonra Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in tavrının Kıbrıs sorunun çözümü için istekli olmadığını hatırlatan Erhürman, görüşmeler sırasında, tarafların Türkiye ve KKTC tarafına istekli ve girişimci olduğunu ancak raporlara tam aksini yazarak ikiyüzlülük yaptığına değindi. Erhürman, "Anastasiadis, Crans-Montana sonrasında sürekli olarak, statükonun devamına yönelik girişimlerde bulundu bunun için de durmadan yeni bir takım kavramları ortaya attı. "Gevşek federasyondan', "Desantralize federasyona" hatta zaman zaman yetkili makamlara, "iki devletli konfederasyon" babında şeyler söyledi. Süreç gösteriyor ki bunlar hep taktik. Bu taktikler sonucunca aslında yapmaya çalıştığı şey zaman kazanıp, süren durumu daha da uzun vadeye yaymak. KKTC ve Türkiye olarak bu anlayışı ortadan kaldıracak uluslararası hamleleri yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA