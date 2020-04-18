TBMM Başkanı Şentop: "Meclis çalışanı 6 kişi koronavirüse yakalandı"

CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına bağlanan TBMM Başkanı Şentop, 6 Meclis çalışanında koronavirüs çıktığını açıkladı.

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken bir yandan da önemli yasa düzenlemeleri TBMM'de görüşülerek hayata geçiriliyor.TBMM son olarak ekonomik tedbir paketi ve infaz düzenlemesini görüşmüştü. Milletvekillerine maske ve dezenfektan verilirken, sosyal mesafeye uyulmuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Dünya tarihinin, insanlık tarihinin en vahim, en büyük salgınını yaşıyoruz. Daha önce büyük salgınlar olmuş şüphesiz. Ama bu kadar hızlı yayılan, bu kadar insanı etkileyen bir salgın süreci yok. Ve henüz daha bunun içindeyiz. Nasıl seyredeceği ve sonucunun ne zamana uzanacağı konusunda net bir bilgimiz yok. Ben başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimize alınan tedbirlere riayet etmeleri hususunda tekrar hatırlatmada bulunmak isterim. Şüphesiz bu süreci hep beraber atlatacağız. Ama biraz sabır ve azami dikkat gerekiyor bu süreçte."

"MİLLETVEKİLLERİMİZ ARASINDA POZİTİF VAKA YOK"

"Son 10 gündür kesintisiz olarak çalıştı Meclisimiz. Nihayet bunları kanunlaştırdık. Bu yoğun sürecin sonunda vekil arkadaşlarımızın arzu eden bir kısmının da şikayetleri üzerine testleri de yapıldı. Bu sürecin sonunda tespit edilen herhangi bir vaka, pozitif çıkan herhangi bir çıkan vaka yok milletvekillerimiz arasında. Meclis çalışanlarımız arasında 6 arkadaşımızla ilgili tespitler yapıldı. Bunlar içinde sağlığına kavuşan arkadaşlarımız da var. Şu anda toplamda, gerek milletvekillerimiz gerekse Meclis çalışanlarımız arasında üzücü derecede bir vakayla karşılaşmadık.