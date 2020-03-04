TBMM Başkanı Şentop, Meclisteki kavgayı değerlendirdi:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri olmadığını belirterek, "Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu; bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." dedi.

Şentop, TBMM Genel Kurulundaki kavgaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Şentop, Meclis'in 100. yılının idrak edildiği bugünlerde devlet ve millet olarak çok hassas bir süreçten geçildiğini ifade ederek, milletin, başta siyasetçiler olmak üzere herkesten içinden geçilen sürecin hassasiyetine uygun bir dikkat içerisinde hareket etmesini beklediğini söyledi.

Herkesin aynı fikirde olmasının beklenemeyeceğini ve herkesin görüşlerini ifade etme hakkı olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes farklı da olsa eleştiri kabilinden de olsa görüşlerini ortaya koyabilir ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Anayasa'nın 104. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere, ifadelere karşı Meclisteki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir."

Basın mensuplarının, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Şentop, Genel Kurul ve Meclis çalışması kabilinden olmadığı için bununla ilgili hususun normal yargının incelemesinde bulunduğuna işaret ederek Cumhuriyet Başsavcılığının Özkoç hakkında soruşturma başlattığını anımsattı.

- "Herkesi dikkatle, teenniyle hareket etmeye davet ediyorum"

TBMM Başkanı Şentop, parti gruplarıyla bundan sonraki süreçte bir görüşmesin olup olmayacağının sorulması üzerine, Mecliste uzun yıllardır kendisinin de siyaset yaptığını, çeşitli konulardaki görüşlerin, en ağır eleştirilerin hakarete düşmeden, hakarete ihtiyaç hissetmeden ifade edilebileceğini belirtti.



Genel başkanlar arasında farklı düzeyde bir tartışmanın bulunduğunu anımsatan Şentop, "Genel başkanlara, genel başkanlar cevap verirler. Böyle bir uygulama Mecliste bir dikkat içerisinde yürütülüyordu bugüne kadar. Dolayısıyla bu konuda bütün siyasi partileri, Meclis çatısı altında bu tür kötü ifadelere, hakaretlere, basit, alelade sözlere imkan vermeyecek bir hassasiyet, dikkat içinde olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.



Mustafa Şentop, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Şehitlerimiz var. Böyle bir dönemde parlamentodan bu tür görüntülerin yansımasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Buradaki sağduyu sahibi bütün arkadaşlarımızı da milletimizi de rahatsız ediyor. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir. Ama bunu böyle basit hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da yakışmıyor, buradaki siyasetçilere de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır. Bunun başka boyutları da var. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Yani bir ifade hürriyeti, siyaset yapmanın ötesine geçen basit hakaret, doğrudan hedef olan hakaretler olduğunda bunun tahrik edici yönleri var. Dolayısıyla bu tür olaylara da kimsenin sebebiyet vermemesi lazım. Herkesi dikkatle, teenniyle hareket etmeye davet ediyorum."





Kaynak: AA