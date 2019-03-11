TBMM Başkanı Şentop: Milletin devletine güvenmesi lazım

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletin devletine güvenmesi gerektiğini belirterek, "Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu. Devlet, millet bütünleşmesinde iki şey önemli. Bunlardan birincisi milletin değerleri ile devletin değerlerinin çakışması lazım. İkincisi aktörler bakımından milletin içinden çıkan kişilerin devleti millet adına yönetmesi önemliydi" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bakkallar Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Yemekte Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, yöneticiler ve oda üyeleri eşlik etti.

'TARİHÇİLER, BİR ÇAĞIN AÇILDIĞINI BİR ÇAĞIN DA KAPANDIĞINI KAYDEDECEKLER'

TBMM Başkanı Şentop, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin büyük önem taşıdığını belirterek, "Hepimiz içinde bulunduğumuz günlerin ne kadar önemli olduğunun, tarihin akışının değiştiği günlerin içerisinde yaşadığımızın ama bu akışı değiştiren kişiler, aktörler olduğumuzun farkında değiliz. Bundan 5-10 sene sonra tarihçiler yazarken, bugünlerde özellikle de Türkiye'de aslında bir çağın açıldığını ve bir çağın kapandığını kaydedecekler. 2002'den itibaren milletimiz bir siyasi akla itimat etti, bir liderliğe itimat etti. Cumhurbaşkanımız, liderliğinde Türkiye'yi yönetecek bir kadroyu iktidara getirdi" diye konuştu.

'DEVLETİN MİLLETİ DEĞİL, MİLLETİN DEVLETİ OLUR'

Birçok konuda çok yönlü politikalar ürettiklerini ifade eden Şentop, "Şimdi bazı siyasetçiler bazı köşe yazarları diyorlar ya, "daha önce böyle diyordunuz şimdi böyle diyorsunuz'. Arkadaşlar, bir politika üretirken elinizdeki o günkü parametrelere göre, bilgilere göre, belgelere göre o politikayı üretiyorsunuz. Diyelim ki 3 ay sonra parametreler değişti siz eski politikayı mı devam ettireceksiniz, eski sözleri mi söyleyeceksiniz? Yeni dengelere göre yeni politikalar üretmek, yeni sözler söylemek zorundasınız. Biz bunu basit bir şekilde şöyle ifade ediyorduk, anayasamızda, aslında bu maksatla yazılmış değil. Bu ama bahsederken "devletin ülkesi ve milleti" diye bir tabir kullanılıyor. Bir devlet var, devletin ülkesi, toprakları, bir de milleti var. Biz bunun, bu anlayışın yanlış olduğunu devletin milleti değil, ne olur milletin devleti olur. Doğru tabirin "milletin devleti" olduğunu ifade ediyorduk. Bu zihniyet, paradigma farklılığını da devletin milleti anlayışından milletin devleti anlayışına geçmek olarak ifade ediyorduk bunu" dedi.

'DAHA ÖNCE YÖNETİM DEVLETİN MİLLETİ YÖNETMESİ ŞEKLİNDEYDİ'

Mustafa Şentop, devlet ve millet bütünleşmesinin önemine değinerek, "Milletin devletine güvenmesi lazım. Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu. Devlet, millet bütünleşmesinde iki şey önemli. Bunlardan birincisi milletin değerleri ile devletin değerlerinin çakışması lazım. İkincisi aktörler bakımından milletin içinden çıkan kişilerin devleti millet adına yönetmesi önemliydi. Eskiye dönüp bakarsanız, bürokratik dönemlerde de hatta sonra seçimle olan dönemlerde de daha çok devletin içerisinden yetişmiş insanların siyasi aktör olarak ortaya çıktığı ve milletin oyunu alarak devleti yönettiğini fark edeceksiniz. Demirel böyleydi, bir bürokrat olarak siyasete girdi. Rahmetli Özal böyleydi, o da aynı şekilde devletin içinden yetişmiş bir bürokrat olarak siyasete girdi. Biraz abartılı olacak söyleyeceğim ama daha önce yönetim devletin milleti yönetmesi şeklindeydi. Fakat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden çıktı. Bir bürokrat hayatı yok. Çocukluğundan itibaren milletin içinden yetişmiş bir insan, milletin bağrından yetişmiş bir insan ve geldi, seçildi, devleti yönetmeye başladı. Yani ne oldu bu sefer milletin devleti yönetmesine döndük. Dolayısıyla devlet millet bütünleşmesi önemli" dedi.

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DHA