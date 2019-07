TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ulanbatur'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Şentop temasları kapsamında, yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet resmi bir ziyaret için geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da temaslarını sürdürüyor. Temaslarına, Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşerek başlayan Şentop, ardından Moğolistan Parlamentosunu gezdi. Yetkililerden bilgi alan Şentop, daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kısa bir konuşma gerçekleştiren Şentop, "Moğolistan'a bir kez gelen yeniden gelirmiş" ifadesini kullandı. Ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yılı olması vesilesi ile önem taşıdığını ifade eden TBMM Başkanı, ziyaretlerin devamının önemli olduğunu dile getirdi.

"TİKA Türkiye'nin en önemli markası haline gelmiştir"

TBMM Başkanı Şentop, Ulanbatur'daki ikili görüşmelerin ardından yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Şentop, "Moğolistan Başsavcılığı arşivinin açılışı ile ilgili bir program için buradayız. TİKA tarafından gerçekleştirilen tamamlanmış bir projenin açılışı için buradayız. TİKA dünyanın her yerinden birçok büyük projeye imza atmaktadır. Moğolistan'da da 600'ün üzerinde 40 milyon doların üzerinde harcama ile gerçekleştirdiği projeler var. TİKA bu projeleri gerçekleştirirken sadece finansman sağlamakla kalmıyor. Farklı projeler elde ettiği tecrübeleri ile beraber dünyanın farklı ülkelerindeki tecrübeleri de bir araya getirerek bizzat kendisi anahtar teslim bu projeleri gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan TİKA Türkiye'nin en önemli markası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

TİKA'dan Moğolistan'a Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi

Geçen yıl insani yardımlar bakımından Türkiye'nin en fazla yardımda bulunan ülke olduğunu kaydeden Şentop, "Dünyada çok zengin ülkeler var. Türkiye onlardan birisi değil. Ama gönlü zengin. Çünkü biz dünyada bütün insanlar için asgari bir gelişme standardı sağlanmadıkça hiç kimse için huzurlu ve barış bir hayat olmayacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan TİKA ile her zaman gittiğimiz her yerde iftihar ediyoruz. Ben de bir hukukçuyum. Bu nedenle buradaki açılışın farklı bir önemi de var. Hukuki süreçleri yargısal süreçler biraz daha arşiv denir. Düzenli ve modern bir arşiv in başsavcılık için, hukuk hizmetlerinin daha hızlı, daha adil yürüyebilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA