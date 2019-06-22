TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şahitlik yaptığı törende, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, oğlu Yiğit İnan'ın Gözde Daltaban ile nikahını kıydı

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TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ın oğlunun nikah şahidi oldu. Yiğit İnan ile Gözde Daltaban'ın İstanbul'un Silivri ilçesinde bir restoranda düzenlenen nikahını, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan kıydı. Çiftin şahitliklerini, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve İzel Sesigür yaptı.

Kaynak: AA



