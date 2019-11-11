TBMM Başkanı Şentop TBMM’de fidan dikti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle TBMM'de fidan dikti.

TBMM'de fidan diken Meclis Başkanı Şentop, "Milli Ağaçlandırma Günü" vesilesiyle 11 Kasım'da Türkiye'nin 81 ilinde 11 milyon fidan kampanyası kapsamında fidan dikildiğini belirtti. TBMM yerleşkesi içindeki Kabatepe hakkında bilgi veren Şentop, "Burada 88 farklı çeşit ağaç var. Türkiye'nin her bölgesinden gelen bir kısmı Ankara şartlarında yetişmeyen bazı bitkiler var. Ağaç dışında çalılık olarak nitelendirilebilecek farklı türde bitkilerle birlikte 287 çeşit bitki var. Bizler bu faaliyete iştirak etmek için 11 tane fidan diktik. Benim diktiğim Toros sediri. En kısa zamanda büyüyüp gölge veren bir ağaca dönüştüğünü göreceğiz. Bu kampanyanın farkındalık oluşturmak bakımından faydalı olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA