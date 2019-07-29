TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı'nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı'nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması vurgulandı. DHA



