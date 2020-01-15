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  3. TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü 

TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mustafa Şentop, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla aradı. Gelişmeler hakkında bilgi alan Şentop, Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: DHA



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