TBMM başkanı Şentop:"Akşener'in meclis kürsüsünden kurşun fırlatması millet iradesine büyük bir saygısızlıktır, yapılan hareketi esefle kınıyorum"

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in TBMM'de Parti Grup Toplantısında kürsüye mermileri çıkıp daha sonra kurşunları sağa sola fırlatması siyasette infaal yarattı. Akşener'in bu davranışına siyasi çevrelerden çok sert tepki gelirken, en sert tepkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, gösterdi.

ŞENTOP AKŞENER'İN ŞOV YAPTIĞINI VURGULADI

Şentop yaptığı açıklamada "Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şovla vermek istediği mesaj, millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır" diyerek sert bir dille eleştirdi.

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MECLİS VE MERMİ KAVRAMININ YAN YANA GETİRİLMESİNİ KINADI

Siyasetin kalbi olan Meclis'te merminin gösterilmesi ve etrafa saçılmasının Meclis'e vereceği zararı göz önünde bulunduran Şentop, "Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Meclis'te şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda ' mermi' kavramıyla yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclis'e büyük zarar verir. Bu noktada en büyük hassasiyeti göstermesi gerekenler ise şüphesiz milletvekillerimiz ve siyasi partilerimizin genel başkanlarıdır. Herkesi, özellikle seçimlere yaklaştığımız bu hassas süreçte, Meclis'in saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyorum" dedi.