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  3. TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM resmi internet sitesi ve kişisel Twitter hesanından yayımladığı mesajında, cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, cumhuriyetin 97. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Meclise ait resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda Şentop, “Milli iradenin tartışılmaz üstünlüğü ile milletin her ferdinin katılımıyla, her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin ilk meyvelerinden olan cumhuriyet, 97. doğum gününde tüm yurtta coşku içinde kutlanırken siyasi isimler de bu önemli güne özel mesaj yayımlamaya başladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:
“Tarihe şanlı bir destan olarak yazılan, milletimizin azim ve kararlılığının eşine az rastlanır bir örneği olan Milli Mücadele’nin zaferlerle taçlanmasının hemen ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihimize yön veren bir büyük karara daha imza atmıştır.
 

TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim mesajı

Bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesiyle TBMM; Milli Mücadelenin kalbi ve karargahı olma vasfına, kurucu olma ayrıcalığını da eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının, Anadolu’yu işgal ve istiladan kurtarırken, milletle sarsılmaz bağını oluşturan Meclis; bu defa kurulan yeni devletin yönetim şeklini belirlemiş; milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü ve kudretini ilan ederek yeni bir yol açmıştır.
Bu karar sadece bir yönetim biçiminin ilanı olmaktan çok öte manalara, yeryüzünün mazlum ve mağdur milletlerine yol gösteren ve örnek olan boyutlara sahiptir. “Ya İstiklal, Ya Ölüm” kararlılığıyla devam eden mücadelenin, Tam Bağımsızlık ve Milli Egemenlik yürüyüşünde Cumhuriyetin ilanı, bir dönüm noktası, bir büyük başlangıç ve yol haritası olmuştur. Milli iradenin tartışılmaz üstünlüğü ile milletin her ferdinin katılımıyla, her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında.Bir büyük savaşın ardından kuruluşunu, ikinci büyük savaşın ardından çok partili demokratik hayata geçişini gerçekleştiren, peşpeşe gelen darbelere rağmen, her defasında daha güçlü olarak tarih sahnesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, asra yaklaşan tecrübesi ve birikimiyle hepimizin gözbebeğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük mirası, milletin, millet iradesinin ve onların bizlere bahşettiği kararlılığın üzerinde istikbale doğru büyük ve emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu vesileyle milletçe paylaştığımız bu coşkulu ve heyecanlı günde devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal ve hürriyet kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümünü kutluyorum.”

Berna Akkaya
Editör


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