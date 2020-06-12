TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'ye Metin Topuz tepkisi: Saygı duyun!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Metin Topuz hakkında “FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin ABD'li makamlardan gelen eleştiri dolu açıklamalara tepki gösterdi. Şentop, "Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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