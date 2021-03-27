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  3. TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili paylaşımı

TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili paylaşımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet ve kurtuluşun, ramazan ayının müjdecisi Berat gecesindeyiz. Geceniz mübarek olsun, insanlığa inşirah getirsin." ifadelerine yer verdi. 

TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Şentop, paylaşımında Çeto Dergisi çizeri Betül Hoş'un bir resmine yer vererek altına şu  sözleri kaydetti;

"Rahmet ve kurtuluşun, ramazan ayının müjdecisi Berat gecesindeyiz. Geceniz mübarek olsun, insanlığa inşirah getirsin." 

TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili paylaşımı

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