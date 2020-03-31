TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da destek verdi. Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA