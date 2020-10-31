TBMM Başkanı Şentop'tan deprem bölgesine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında yaptığı açıklamada, "Bu acı afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şu ana kadar gelen sayı 26, 886 vatandaşımız da yaralı. 100'ün üzerinde vatandaşımız enkazlardan canlı olarak kurtarılmış. 19 yoğun bakımda ağır olarak tedavi gören hasta vatandaşımız ve taburcu olan vatandaşlarımız var" dedi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanında süren kurtarma çalışmalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yakından takip etti.

"KURTARMA ÇALIŞMALARI KOORDİNELİ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Bu acı afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şu ana kadar gelen sayı 26, 886 vatandaşımız da yaralı. 100'ün üzerinde vatandaşımız enkazlardan canlı olarak kurtarılmış. 19 yoğun bakımda ağır olarak tedavi gören hasta vatandaşımız ve taburcu olan vatandaşlarımız var. Şu anda 9 enkazda çalışmalar devam ediyor. Biz Rızabey Apartmanı'na da gittik. Orada da arkadaşlarımız koordineli bir şekilde farklı kurumlardan, yerel yönetimlerden AKUT'tan Kızılay'dan ve AFAD'ın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah enkaz altında olduğu düşünülen vatandaşlarımızın da sağ olarak çıkarmayı başarabiliriz. Ekiplerimiz titizlikle bunu yürütüyorlar." dedi.

"BU GERÇEKLİĞİ BİLEREK HAREKET ETMELİYİZ"

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma zorunluluğuna değinen Meclis Başkanı Şentop, "Olayın meydana geldiği ilk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız ve tüm kamu kurumlarımız teyakkuza geçtiler ve hızlıca buraya ulaştılar. Sabırla bekleyeceğiz. Milletimizin gönlü ve duası burada. Mala gelen zararlar zaten telafi edilir kimsenin bunda bir endişesi olmasın. Ama canlarımızı enkazın altından kurtarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu fay hatlarıyla ilgili zaman zaman konuşuluyor, tartışılıyor ama bu tür acı olaylar yaşandıktan sonra çok daha iyi idrak ediyoruz. Allah beterinden saklasın ama bu da tabii bir sonuç. Günü, saati, yeri belli değil ama mutlaka karşılaşacağımız bir tablo. Bu gerçekliği bilerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ben devletin yetkililerinden, yerel yönetimlerden bu tür binalarda bulunan, bunları tercih eden vatandaşlardan, mimarından mühendisinden herkese kadar bu işin farkında olmalıyız. Hepimizin böyle bir afetle karşılaşma durumu var. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden bu olayın vermiş olduğu bilinçle harekete geçmek durumundayız. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum İzmir'e. İnşallah enkaz altından bütün vatandaşlarımızın sağ salim bir şekilde kurtarırız" ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİ OLDUĞUNU TESPİT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Enkaz altında şu an kaç kişinin olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Şentop, "Şu anda enkaz altında kaç kişi olduğunu tahmin etmek söyleyebilmek mümkün değil. Gündüz vakti olduğu için sadece nüfusa kayıtlı olanlar üzerinden bir sayı vermek yanlış olur. Kimin nerede olduğunu, evde olup olmadığını bilebilmek bakımından. Herhalde bu yarın sabaha kadar netleşir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Şentop, enkaz bölgesinde yakınlarından gelecek haberleri bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi.