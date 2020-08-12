TBMM Başkanı Şentop'tan 'Doğu Akdeniz' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail'in, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan’a destek verdiğini kaydetti.

Mustafa Şentop açıklamasında; "Bozacının şahidi şıracı... Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki; iki yanlış bir doğru etmez. Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını korumakta kararlıdır." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan’a destek vermiş... Bozacının şahidi şıracı. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 12, 2020