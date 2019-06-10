TBMM Başkanı Şentop’tan İzlanda’ya mektuplu tepki

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak A Milli Takımı'nın İzlanda'da maruz kaldığı olaylar nedeniyle tepkisini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson'a yazdığı mektubunda, "Türk halkı ve şahsım adına böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı bir kez daha derin üzüntülerimi iletir, dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümid ederim" ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de birer mektup yazarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve desteğinin arkalarında olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA