TBMM Başkanı Şentop'tan Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev'e bayram kutlaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramın son günü Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefon görüşmesi sağlayarak bayramını kutladı.

Pandeminin Türkiye ve Kazakistan'ı da etkilediğini belirterek geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, bir sonraki bayramda sağlıklı ve güzel bir bayram kutlama temennisinde bulundu. Şentop, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşısının kullanılmaya başlandığını ve aşının bir kısmının da Türkiye'de şişeleneceğini öğrendiğini dile getirerek bu alandaki başarıdan dolayı Ashimbayev'i tebrik etti.

''TÜRKİYE - KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ DOSTLUKTAN ÖTE''

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri dostluktan öte iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler olarak değerlendiren Şentop, "Bu bakımdan Kazakistan'ın bizim milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. İkili ilişkilerimizin daha geliştirilmesi için her seviyede, devlet başkanları ve parlamento başkanları düzeyinde kararlılık var." diye konuştu.

Türkistan'daki gelişmeleri de takip ettiğini ve TÜRKPA toplantısının Kazakistan'da yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Şentop, onunla eş zamanlı resmi ziyareti planlayacağını, resmi ziyareti gerçekleştirmeyi çok arzu ettiğini belirtti ve en kısa zamanda yüz yüze istişarelerde bulunmayı temenni etti.

Ashimbayev ise Şentop'un resmi kutlama mesajının yanı sıra yaptıkları görüşmeyle Ramazan Bayramı kutlamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek "Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun inşallah. Dileğimiz Kazakistan ile Türkiye'nin iyi ilişkilerinin sürmesi." dedi.

Bu zor zamanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ashimbayev, her şeyin daha iyi olmasını diledi.

''TÜRKİYE'DEN GELEN YARDIMLARI UNUTMADIK''

Ashimbayev, Kazakistan'ın ürettiği aşıyı ileride daha çok üreterek dış ülkelere satmayı düşündüklerini aktardı. Ülkeler arasındaki ilişkilerin böyle zamanlarda belli olduğunu anlatan Ashimbayev, "Pandeminin başında zor zamanlar geçirdik. O zaman Türkiye'den gelen yardımları unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu hep söylüyorum. Bu gerçekleştirmekte olduğumuz tedbirler sayesinde Türkiye ve Kazakistan bu beladan kurtulur diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

''TÜRKİSTAN TÜM TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR''

Ashimbayev, 31 Mart'ta Türkistan şehrinde resmi olmayan bir zirve gerçekleştiğini ve bu zirve sonucunda Türkistan'ın ruhani, manevi başkent olarak kabul edilmesinin önemli bir karar olduğunu kaydetti. Türkistan'da çok büyük inşaatların devam ettiğini ve şehrin tanınmayacak şekilde değişime uğradığını vurgulayan Ashimbayev, "Türkistan tüm Türk dünyası için önemli bir şehir. Türkiye'nin de bize çok büyük katkıları oluyor. Türk inşaat şirketlerinin katkıları devam ediyor. Bu vesileyle Şentop Beyefendi, kendi şahsım ve senatörler adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu durumlar düzelince sizin de Kazakistan'a gelmenizi diliyoruz ve bu ziyaretiniz sırasında sizin de Türkistan'a gitmeyi planlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Türkistan'da başkonsolosluk açma kararı verdiğini anımsatan Ashimbayev, bu kararın ilişkileri daha ileriye götüreceğimden emin olduğunu söyledi.

Ashimbayev, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri de daha ileriye götüreceklerine inandıklarını aktararak bu aşamada TÜRKPA'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.