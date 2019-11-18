TBMM Başkanı Şentop'tan müjde! Adalar'da faytonlu ulaşım bitiyor

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonunun raporunu tamamladığını da belirterek, "Hayvan hakları yasası ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonumuz raporunu tamamladı.

Çok önemli değişiklikler gündeme geldi. STK'lar arasındaki anlaşmazlıklar olduğu için rapor süreci devreye girmişti. Gecikme olmuştu. Şimdi hazır. Önümüzde bütçe görüşmeleri olduğu için ocak ayı itibarıyla yasa Genel Kurul'a gelecek. Yeni yıla bu yasa görüşmeleriyle gireceğiz. İnşallah yasalaşacak." dedi.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda revizyon yapılacağını da belirten Şentop sözlerini şöyle tamamladı: "Böylece apartman yönetimlerince hayvanlara ilişkin keyfi kısıtlamalara ve yasaklara engel olunacak.

RAPOR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hayvanlara yönelik işkence, zalimce eylemlerde bulunma, hayvan dövüştürme gibi konular suç kapsamına alınacak. Belediyeler bütçelerinde zorunlu olarak belirli bir oranı hayvanların korunması ve bakımı için ayıracaklar.

Hayvanların bakıldığı ortamların asgari standartlarının belirlenmesi ve 'istifçilik' olarak tabir edilen hayvana kötü muameleye varacak derecede yetersiz bir alanda çok fazla sayıda hayvanın barındırılmasının önüne geçilmesi için 'refah kriterlerinin' ortaya konulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca mevzuat çalışması yapılacak.

Üzerine kayıtlı olan ve çevreye sorun yaratan hayvanların önlemini almayan, sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ceza verilecek. Yurtdışından ülkemize kaçak yollarla hayvan sokulmasının önlenmesi amacıyla sıkı denetim yapılacak. Adalar'da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımına geçilecek."