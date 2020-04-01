TBMM Başkanı Şentop’tan Prof. Dr. Taşçıoğlu için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Şentop, Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı. Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle salgına karşı yürüttüğümüz mücadelenin fedakar kahramanları sağlık çalışanlarımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA