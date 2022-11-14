TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: "Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin olarak," Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında 6 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı. Hain saldırı sonrası Türkiye, terör örgütlerine karşı birlik olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Taksim'de patlamanın olduğu noktaya gelerek çiçek bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak

SALDIRI SONRASI SON DURUM

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Dün gerçekleşen hain terör saldırısı, patlatılan bomba sebebiyle burada 6 vatandaşımız vefat etti, şehit oldu. 81 vatandaşımız yaralanmıştı. Bunların önemli bir kısmı taburcu oldu. Tedavisi devam edenler var. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Canab-ı Haktan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNU BOZMAYA ÇALIŞANLAR, MUTLAKA KENDİ ÜLKELERİNDE HUZURSUZLUĞU TADACAKTIR"

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanların mutlaka karşılık bulacağını vurgulayan Şentop, "Acımız büyük, öfkemiz büyük. Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi olayın gerçekleştiği andan itibaren kimlerin, hangi haince söylemler içinde olduğunu, bu iş ile ilgili hangi haince değerlendirmeleri yaptığın biliyor. Gerek kuklaları, gerek arkasındaki kuklacıları milletimiz biliyor. Devletimizi de bunlara gereken cevabı vermeye muktedirdir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar mutlaka kendileri istikrarsızlaşacaktır. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar, mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak

"GEREKEN CEVABI EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE MUTLAKA VERECEĞİZ"

Şentop kısa zamanda faili yakalayan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkarılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. Bunlarla ilgili de gereken cevabı en şiddetli şekilde mutlaka vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak

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