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TBMM Başkanı Şentop’tan TDV’ye kurban bağışı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunarak "Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.

TBMM Başkanı Şentop’tan TDV’ye kurban bağışı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunarak "Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Şentop, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulunarak "Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.

TBMM Başkanı Şentop’tan TDV’ye kurban bağışı

TBMM Başkanı Şentop’tan TDV’ye kurban bağışı

Kaynak: İHA

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