TBMM Başkanı Yıldırım: Bana rağmen burada proje yapamazsınız diyen bir Türkiye var

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Yenibosna'da bulunan bir otelde düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül törenine katıldı. Ödül töreni Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye ve birçok ülkenden siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.

"TÜRKİYE DÜNYA'NIN SAYILI İTİBARLI DEVLETLERİNDEN BİRİDİR"

Binali Yıldırım törendeki konuşmasında, "Tevafuk bugün benim doğum günüm. Yeni senenin ülkemiz ve milletimiz için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini cenab-ı mevladan niyaz ediyorum. Bugün burada siyaset sanat iş dünyası, ticaret, ekonomi, medya ve diplomasi gibi birçok alanda takdire değer çalışmalara imza atan kardeşlerimiz var. Türkiye Dünya'nın sayılı itibarlı devletlerinden biridir. İtibarımızın hangi düzeyde olduğunu anlamak için Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığımız zaman Türkiye'nin hangi düzeyde olduğu açık şekilde görünüyor" dedi.

"SUYA SABUNA KARIŞMAYAN BİR ÜLKEYDİ"

Türkiye'nin söz sahibi olduğunun vurgusunu yapan Yıldırım, "Bölgemizle ilgili karar alırken, Avrupa ile ilgili kararlar verilirken, Kafkaslarla, Orta Asya ile ilgili konuşulurken bir de Türkiye'ye soralım diyorlar. Bu önceden yoktu. Önceleri Türkiye büyükler konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için bir şeyler söyleyen, suya sabuna karışmayan bir ülkeydi. Ama bugün bölgesinde ben varım diyen, bana rağmen burada proje yapamazsınız diyen bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN VARLIKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KAT KAT KARŞILAYACAK DÜZEYDEDİR"

Yıldırım, "Ekonominizin iyi olduğunu nasıl ölçersiniz? Varlıklarınız yükümlülüklerinizi karşılamıyorsa o zaman sıkıntı vardır. Ama Türkiye'nin varlıkları yükümlülüklerini kat kat karşılayacak düzeydedir, bunun bilinmesi lazım. Sorun vade uyuşmazlığıdır. Vade uyuşmazlığının da çözümü imkânsız değil, mümkündür. Ben "bir şey yok" demiyorum. Bu sıkıntıların tedbirini almak da ülkeyi yönetenlere düşüyor bunun da gereği yapılıyor." şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER

Türkiye'ye ve Dünyaya değer katanlar kategorisinde; Orta Asya'da Yılın Devlet Adamı ödülünü Özbekistan Devlet başkanı Şevket Mirziyoyev'e, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, İstanbul Ticaret Odası'na ve Dünya Gazetesi'ne ödüller, takdim edildi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Doğan'a Turcomoney onur ödülleri verildi.

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DHA