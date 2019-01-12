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TBMM Başkanı Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na taziye telgrafı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla taziye telgrafı gönderdi.

TBMM Başkanı Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na taziye telgrafı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla taziye telgrafı gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla bir telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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