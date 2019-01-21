TBMM Başkanvekili Şentop'tan, Çetin'e ziyaret
TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin'i makamında ziyaret etti....
TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şentop'un göreve yeni atanan Çetin'e başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada Çetin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Şentop'a teşekkür ettiği kaydedildi.
Şentop'a ziyarette, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru da eşlik etti.
Kaynak: AA
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