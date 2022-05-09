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  3. TBMM Bütçe ve Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

TBMM Bütçe ve Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

TBMM Bütçe ve Komisyon Başkanı ve Ak Partili Cevdet Yılmaz merak edilen asgari ücret zammı için açıklamalarda bulundu.

TBMM Bütçe ve Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 7,25 , Yurt içi Fiyat Endeksi yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 121,82 şeklinde açıklanmıştı. Gelen bu değerlendirmeler sonrası çok konuşulan asgari ücrette artış olup olmayacağına dair sorulara Cevdet Yılmaz sevindirici açıklamalarda bulundu.

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"YIL ORTASINDA ZAM YAPILACAĞINI DUYURUYORUZ"

NATO dönüşü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen asgari ücret zam sorularına yıl ortasına gelindiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının mevcut durum değerlendirmelerde bulunacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen aylarda durumun değerlendirileceğini söyleyerek, "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." demişti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programına katılan Cevdet Yılmaz, asgari ücret konusunda hükümetin hiçbir zaman enflasyon konusunda ezdirmediğini söyledi. Yapılan zamlar ile ilgili konuşan Cevdet Yılmaz, hükümetin enflasyon ile mücadele ederken dar kesimi ezdirmemeye çalıştığını söyleyerek, "KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi zam ortasında da zam yapılacağını duyuruyoruz." dedi. 

 

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