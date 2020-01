TBMM Futbol Takımı down sendromlu çocuklar için sahaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı, otistik ve down sendromlu çocuklar yararına Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile oynadığı dostluk maçı 2-2 "lik skorla berabere tamamlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından organize edilen otistik ve down sendromlu çocuklar yararına düzenlenen dostluk maçı ADÜ Binali Yıldırım Stadyumu'nda oynandı. Maç öncesi yapılan seremonide her iki ülke takımlarının milli marşları okundu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başlama vuruşuyla başlayan maçta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de TBMM Parlamenterler Takımı formasıyla sahaya çıktı. TFF Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma 2-2'lik skorla berabere bitti. Maç sonrası her iki takım futbolcularına kupa ve madalyaları AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından takdim edildi. TBMM Parlamnterler Spor Kulübü Meclis Spor takımının gollerini AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız kaydederken, Katar takımının gollerini ise Muhammed Yılmaz İleri ve Ankara Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi penaltıdan kaydetti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger maç öncesi yaptığı açıklamada, "Etkinliği düzenleyen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Aydın'da böyle güzel bir sportif etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'de böyle güzel bir havayı çok zor bulursunuz, Aydın'ın da kıymetini bilmelerini istiyorum. Gayet güzel bir ortamda centilmence bir maç olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir Aydın da bir gurur tablosu yaşadıklarını ifade ederek, "Aydın'da bugün ilk kez güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Çok anlamlı bir gün. Down sendromu ve otistik, Allah kimsenin başına vermesin, ama bu bizim toplumumuzun bir kanayan yarası. Buna mutlaka bir çözüm oluşması için böyle sosyal bir proje oluşturduk. Bu noktada da Katar Devleti ve TBMM Parlamenterler Futbol Takımı bize karşılık verdiler. Bu çok kıymetli bunun kıymetini bilmemiz lazım. Katar ile önemli protokoller imzaladık. Katar Devleti ile Türkiye'deki bir devlet üniversitesi ilk kez bir protokol yapıyor. Dolayısıyla bu durumdan gurur duyuyoruz, Aydın halkına hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan şu sosyal projeyi şu noktaya taşımaktı. Gerçekten farkındalık oluşması bizim için çok önemliydi, onu da sağladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

