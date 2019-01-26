TBMM Futbol Takımı’ndan KKTC’de dostluk maçı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. TBMM Futbol Takımı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile TBMM Futbol Takımı Kıbrıs'ta dostluk maçında karşı karşıya geldi. Gazimağusa Canbulat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi TBMM Futbol Takımı 2-1 kazanırken, maçta hakem olarak eski hakemlerden Alper Aligüllü görev aldı. Cumhuriyet Meclisi Takımı'nda Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın yanı sıra Milletvekilleri Ersan Saner, Erhan Arıklı, Dursun Oğuz, Hasan Büyükoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Sunat Atun, Mesut Genç, bazı eski milletvekilleri ve bürokratlar da yer aldı.

Saffet Sancaklı: "Kıbrıs'ta Türkiyesiz hiçbir şey düşünülemez"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı maç öncesi yaptığı konuşmada, "Davamız Kıbrıs davası. Hepimizin davası. Bizler de bu sesi biraz daha duyuralım diye KKTC Meclisi ile bir maç oynamaya geldik. KKTC'de spora da ambargo olduğu malum. En azından milletvekilleri olarak dostluk maçı ile bunu kırmış oluruz dedik. Kıbrıs yavru vatanımız, burada Türkiyesiz hiçbir şey yapılamayacağını herkes biliyor. Kıbrıs ile ilgili ciddi manada lobi çalışmaları ve diplomasi çalışmaları yapılıyor" şeklinde konuştu.

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, konuk takım milletvekillerine teşekkür ederek, güzel bir dostluk ortamında tarihi bir stadyumda karşı karşıya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kazananın dostluk olduğunu ifade eden Uluçay, TBMM ile ilişkileri her alanda geliştirmek arzusunda olduklarını vurguladı.

Kupa töreninde konuşan TBMM Takımı'ndan 22, 23 ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz da, dostane bir maçta bir araya geldiklerini ifade etti ve Meclis Başkanı Uluçay ve Cumhuriyet Meclisi'ne teşekkür etti. Poyraz, en kısa sürede rövanş karşılaşması için Cumhuriyet Meclisi takımını Ankara'ya beklediklerini kaydetti.

Karşılaşma sonunda yapılan kupa töreni ile oyunculara madalyalar verildi.

Kaynak: İHA