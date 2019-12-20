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TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (3)

TBMM'de, 12 gün aralıksız süren 2020 yılı bütçe görüşmelerin boyunca çeşitli illerden milletvekilleri bölgelerinin ürünlerini Meclis'te ikram edip, tanıttı.

TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (3)

400 KİLO MARAŞ DONDURMASI İKRAM EDİLDİ

TBMM'de, 12 gün aralıksız süren 2020 yılı bütçe görüşmelerin boyunca çeşitli illerden milletvekilleri bölgelerinin ürünlerini Meclis'te ikram edip, tanıttı. Bütçe görüşmelerinin son gününde ise AK Parti, CHP ve MHP'nin Kahramanmaraş milletvekillerinin getirdiği yöreye özgü yiyecekler Meclis'te dağıtıldı. 200'er kiloluk 2 parça halinde getirilen Maraş dondurmasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop, keserek kuliste milletvekilleri ile basın mensuplarına ikram etti.

Muhalefet kulisinde ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin ustalara hazırlattığı çiğköfte, milletvekillerine ve meclis personeline ikram edildi.

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Kaynak: DHA




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