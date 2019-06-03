TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Tekirdağ'da
TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Valilikten yapılan yazılı açıklama...
TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Kumbuzoğlu'nun şeref defterinin imzaladıktan sonra şehir hakkında Vali Yıldırım'dan bilgiler aldığı belirtildi.
Açıklamada Vali Yıldırım'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kumbuzoğlu'na teşekkür ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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