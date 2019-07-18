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  3. TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek

TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek

TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim'de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek

TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek.

TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim'de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonrası tatile girecek.

Kaynak: İHA

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