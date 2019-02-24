TBMM yeni başkanını seçiyor (3)

2'NCİ TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Genel Kurul'da, ikinci tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ikinci tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 3'üncü tur oylamaya geçildi.

DHA