TBMM’de 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle havai fişek gösterisi düzenlendi.

Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00'de TBMM'nin bahçesinde havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi. Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları siren çaldı, TBMM bahçesinde ise lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı. Ankara'nın simgelerinden olan Atakule'den şehrin muhteşem manzarası ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İHA