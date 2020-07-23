TBMM'de AK Parti ve HDP arasında Tuma Çelik gerilimi

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partisinin seçim çalışmaları toplantısında bir kadına tecavüz ettiğinin ortaya çıkması konusu bir kez daha mecliste tartışıldı. Kürsüye gelerek konuşma yapan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, AK Partili kadın milletvekilleri, dakikalarca, “Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştın” diye seslendi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirterek şikayetçi olan D.K.'ya baskı yaptığı iddiasını reddeden HDP'li Hüda Kaya, Çelik'in yaptığı yaptığı olaydan pandemi döneminde haberi olduğunu belirterek,"Haberim olduğu andan itibaren en sert tepkiyi ben vermişimdir. Bu kişinin mağdur ettiği kadının adını daha dün avukatının açıklamasını basında okurken öğrendim. Bu kadının ne nerede yaşadığını bilirim, ne ismini bilirim, ne kim olduğunu bilirim. Bu bir iftiradır” diye konuştu.

Tansiyon yükselince görüşmelere iki kez ara verildi. Sataşmalar sırasında Genel Kurul’da 29 kez “tecavüz” ifadesi kullanıldı.

PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLÜMÜ

Öte ayandan Muğla'nın Ula ilçesinde Metin Cemil Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin olarak HDP sözcüleri AK Parti grubunu eleştirdi. Bu durum AK Parti grubu tarafından tepkiyle karşılandı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'ta Tuma Çelik'e ilişkin olarak,“Tuma Çelik istifa etmesine rağmen ihraç ettik. Bu konu, toplumsal bir sorun, bütün partilerin, toplumun her hücresinin içinde hissedilen, yaşanan bir sorun” ifadelerini kullandı.

"BU KADINCAĞIZ AVUKAT BULMAKTA BİLE ZORLANMIŞ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de HDP’lilere seslenerek,“Bu olay meydana geldiğinde anlıyoruz ki mağdur önce size, HDP’nin kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış. Muhatap bulamamış. Bu kadıncağız bir avukat bulmakta bile zorlanmış kendi ilinde” diyerek eleştirisini dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet