TBMM'de çarpıcı çalışma! Türkiye nüfusu yaşlanıyor! Her 4 kişiden 1'i 65 yaş üstü olacak

Türkiye'de doğum hızı yıldan yıla azalmaya devam ederken yaşlı nüfus profiline ilişkin ilginç bilgiler verildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TBMM’de yaşlıların sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek için kurulan Araştırma Komisyonunun çalışmasında ilginç bilgiler yer aldı.

Buna göre Türkiye'de nüfusun yaşlandığına dikkat çekildi. Özellikle 2040 yılına gelindiğinde 0-5 yaş grubundaki nüfusun 65 yaş üzeri nüfusunun gerisinde kalacağı belirtilerek 2040 yılının kritik bir dönemeç olduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DE HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ 65 YAŞ ÜSTÜ OLABİLİR

Komisyonun çalışmasına göre 2080 yılından itibaren ise Türkiye'deki her dört kişiden birinin 65 yaş üstü olacağı öngörüsü yapıldı.

Ayrıca çalışmaya göre Türkiye'de 6 milyon 112 bin 760 haneden birinde 65 yaş üstü bireyin yaşadığı bir çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Ayrıca Türkiye'de 1 milyon 561 bin hanede tek başına yaşayan yaşlı bireyin olduğu bilgisinin yer aldığı çalışmaya göre yaşlı nüfusun Karadeniz, Orta Anadolu ve Ege Bölgesi’ndeki bazı illerde yaşadığı ifade edildi.

YAŞLILARIN EN AZ VE EN FAZLA YAŞADIĞI İLLER

En az yaşlı nüfusun ise Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da yaşadığı kaydedildi. TBMM Komisyonunda bir sunum yapan Sağlık Bakanlığı bürokratları da 2022 yılı itibarıyla 65 yaş üstü nüfusun 8 milyonu aştığına dikkat çekerek, toplam nüfustaki yüzde 8,5 olan yaşlı oranın yüzde 10’lara yükseldiğini dile getirdi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 4,3'Ü ALZHEİMER KAYNAKLI

Sağlık Bakanlığı uzmanlarının komisyona yaptığı sunumda ise Türkiye’de ölümlerin yüzde 4,3’ünün alzheimer kaynaklı olduğu bilgisi verildi.