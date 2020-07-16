TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı (2)

GÖKYÜZÜNE KIRMIZI-BEYAZ BALONLAR BIRAKILDI

TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla "demokrasi nöbeti" başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'da, gecenin ilerleyen saatlerinde sporcuların yanına geldi. Bir süre sporcularla sohbet eden Şentop ve Kasapoğlu, saat 02.16'da 15 Temmuz gecesi saat 02.16'da şehit olan Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırımızı-beyaz balonlar bıraktı. Ardından tüm şehitler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İHANET KARAKTERİNİN BİR YANSIMASIYDI

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, 81 ilden Ankara'ya gelen sporcuların sembolik ancak çok büyük anlamı olan bir işi Meclis'te gerçekleştirdiğini söyledi. 15 Temmuz'un iki boyutuyla ele alınması gerektiğini dile getiren Şentop, birinci boyutunun millet-devlet olarak karşılaşılan ihanetin büyüklüğüyle ilgili olduğunu belirtti. Şentop, bu ihanetin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz gecesinde ortaya çıkan, somutlaşan ihanet, aslında tarih boyunca var olan anlayışın, ihanet karakterinin bir yansımasıydı. Bu topraklarda şükür ki sayıları çok az olmakla birlikte bu millete, bu vatana ihanet içerisinde bulunan insanlar her zaman var olmuştur. Bunlar yüz yıllar boyunca da vardı. İstiklal Harbi'nin başlangıcında, Erzurum'da, Sivas'ta kongreler yapılırken daha sonra TBMM 100 yıl önce açılırken İstiklal Harbi devam ederken de bu şekilde, sayıları az olmakla beraber topluluklar vardı. Onlar zaman zaman bu memlekette darbe teşebbüsünde bulundu, millete karşı ihanet içerisinde bulundu. 15 Temmuz bu ihanet anlayışının, fikrinin, hissinin, karakterinin aslında aşağı doğru alçalarak zirve yaptığı bir noktadır." dedi.

Geçmişteki darbe ve darbe teşebbüslerinin bazı devletlerle, istihbarat örgütleriyle irtibatının bulunduğunu ifade eden Şentop, 12 Eylül 1980 gecesi darbe olduğunda, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın tiyatroda bir oyun izlediğini, darbe haber verildiğinde kimlerin yaptığını sorduğunda "Bizim çocuklar." cevabının verildiğini anlattı. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bu darbeler ve darbe teşebbüslerini yapanlar bu milletin çocukları değil başkalarının çocuklarıydı. 15 Temmuz'da bütünüyle bu yabancı, Türkiye düşmanı yapıların taşeronluğunu yapan bir örgüt, yıllarca içimizde besledikleri bir örgüt bu darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Milletimize, devletimize karşı ihanet hissiyatı içerisinde bulunan, karakteri ihanet olanları iyi anlamamız lazım. Türkiye'de hükümeti, iktidarı elde edebilmek, Türkiye'nin dışındaki bazı unsurların bu topraklarda temsilciliğini yapan gazetecisinden akademisyenine, siyasetçisine kadar insanlar az da olsa mutlaka bulunmuştur ama biz bu anlayışa karşı, bu ihanet hareketine karşı teyakkuz halinde bulunmak mecburiyetindeyiz. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. FETÖ uluslararası bazı yapıların, istihbarat örgütlerinin taşeronluğunu yapan bir örgüt. Milletin kendilerine bu toprakları korumak için verdiği silahları, tankları, uçakları millete karşı çeviren ve millete karşı kullanan ihanet içerisindeki grubu milletimiz asla affetmeyecektir."

'MİLLETİMİZ DESTANSI DİRENİŞ GÖSTERDİ'

15 Temmuz'un ikinci boyutunun da bu büyük ihanet karşısında milletin gösterdiği destansı direniş olduğunu vurgulayan Şentop, "15 Temmuz'a kadar darbelerle, darbe teşebbüsleriyle karşılaştık. Milletimiz hiçbirisinde sokaklara, caddelere düşerek, doluşarak bu ihanet hareketlerine karşı mücadele etmiş değildi. 15 Temmuz'daki direnişi devletimizi, anayasal düzeni milletimizin sahiplenmesi anlamında çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bu tablo karşısında bir daha Türkiye'de, içinde ihanet fikri olanların bunu gerçekleştirebilecekleri bir ortamı bulamayacaklarını, milletimizin bu sahiplenmesi karşısında tüm dünyaya göstermiş oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokaklara indi. Herkes çağrı yapabilirdi ama her çağrıya milletimiz icabet etmeyebilirdi. Niye icabet etti? Çünkü herkes biliyordu ki Cumhurbaşkanımız sokaklara caddelere meydanlara davet ediyorsa milletimizi önce kendisi sokaklara caddelere meydanlara gidecektir." ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU: 15 TEMMUZ MİLLET OLMA HİKAYEMİZİN BİR KEZ DAHA ISPATIDIR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların, bu anlamlı gecede Gazi Meclis'te "demokrasi nöbeti'nde kendileriyle beraber olduğunu belirterek, "Sizler bizim umudumuzsunuz, gururumuzsunuz. Sizlerle yarınlara emin adımlarla, inançla, gayretle, azimle yürümenin heyecanı, onurunu yaşıyoruz. Bu topraklar, tarih boyunca nice başarılar, zaferler gördüğü gibi nice karanlık oyunlara ve ihanetlere de şahitlik etmiştir. İşte 15 Temmuz gecesi milletçe maruz kaldığımız alçak saldırı da Anadolu topraklarının o derin hafızasına işlenmiştir. Bu topraklarda ilk sözü de son sözü de bu aziz milletin söylediği, söyleyeceği bir kez daha en güçlü şekilde ortaya konulmuştur." dedi.

Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a uzanan kutlu yol boyunca tek şeyin milletin istiklal aşkı ve iradesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu irade istiklal şairimizin, "Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." ifadesinde en güzel şekilde ortaya konulmuştur. İşte 15 Temmuz millet olma hikayemizin bir kez daha ispatıdır. 15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür. İşte bu ruhun evvelinde Malazgirt, Çanakkale vardır. İşte bu ruh Akif'in, "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz." dediğidir. 15 Temmuz'a sahip çıkmak, bu ruhu diri tutmak, Allah katında diri oldukları tasdik olunan aziz şehitlerimize karşı hepimizin boyun borcudur. Hepimiz biliyoruz, inanıyoruz ki bu aziz millete, bu kutsal ülkeye kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal mücadelemiz azimle, kararlılıkla sürmektedir."

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz gecesi bombalarnan TBMM bahçesindeki alana karanfil bıraktıktan sonra nöbet alanından ayrıldı.

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Kaynak: DHA