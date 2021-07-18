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TBMM'de kabul edildi! Gözaltı süreleri 1 yıl uzatılacak

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 1 yıl daha uzatılacak.

TBMM'de kabul edildi! Gözaltı süreleri 1 yıl uzatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, torba teklifin 11'inci Maddesinde değişikliğe gidildi. Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı süreleri, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılıyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'da toplandı. Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2 gündür süren görüşmelerde şu ana kadar ilk 11 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre; güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

TBMMde kabul edildi! Gözaltı süreleri 1 yıl uzatılacak

DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ İLE BİR YIL OLDU

Torba Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile; mevcut teklifte yer alan ek gözaltı sürelerine ilişkin düzenlemede 3 yıllık süre bir yıl olarak düzenlendi.

TBMMde kabul edildi! Gözaltı süreleri 1 yıl uzatılacak

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl uzatılacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

TBMMde kabul edildi! Gözaltı süreleri 1 yıl uzatılacak

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