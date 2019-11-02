TBMM'de koltuk sayısı değişti

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yeneroğlu'nun istifasının ardından son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 139, HDP'nin 62, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 39, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.

Bu arada TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası ve 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti

Mustafa Yeneroğlu kimdir? Nerelidir? Mustafa Yeneroğlu neden istifa etti?