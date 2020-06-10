TBMM'de koronavirüs paniği! Görevli personelin test sonucu pozitif çıktı

Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme süreciyle 2 Haziran'da yeniden çalışmalarına başlayan TBMM'de şok bir gelişme yaşandı.BirGün'de yer alan habere göre gelişme üzerine TBMM Genel Sekreterliği katında çalışan bir personelde Koronavirüs'e rastlanmasının ardından kat karantinaya alındı. Katta görev yapan personele test yapıldığı öğrenildi.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları ise devam ediyor.

TBMM ana bina içerisinde yer alan Genel Sekreterlik katı AK Parti grubunun hemen altında yer alıyor. Genel Sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergah olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.