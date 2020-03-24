TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı

Benzine bir indirim daha geliyor

Kovid-19 salgınının başlangıcı olan Vuhan'da, karantina kaldırılıyor

Yaşlı bir vatandaşa yapılanlar pes artık tedirtti, Bakan Soylu olaya el attı

Bakan Koca bu kez gençlere seslendi: "Bu salgının dışında değilsiniz!"