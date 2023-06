TBMM'de 'Kurtulmuş' dönemi! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanını seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'daki oylamalar gizli yapıldı.

28. dönemde görev yapacak başkan yapılan 3. tur oylama ile belli oldu. 28. dönemde gazi meclise Ak Partili Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

1.TURDA 400 OYA ULAŞILAMADI

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

İKİNCİ TURDA DA 400 OY SAĞLANAMADI

Meclis'te yapılan ikinci tur oylamasında da gerekli olan 400 oy çoğunluğuna ulaşılamadığı için üçüncü tura geçildi.

İkinci tur oylamaya 586 milletvekili katıldı. Oy dağılımı şöyle oluştu:

"Adana milletvekili Tülay Hatimoğlları Oruç 51, Ankara milletvekili Tekin Bingöl 131, Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, Hatay milletvekili Can Atalay 3, İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş 321, İstanbul milletvekili M. Cihan Paçacı 41, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15 oy. Geçersiz oy sayısı 3."

Antalya milletvekili Serap yazıcı Özbudun ile İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 3. tur oylamadan çekildiler.

TBMM'NİN YENİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ OLDU

Yapılan 3. Tur oylama sonucuna göre Cumhur ittifakının desteklediği İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oy, Adana milletvekili Tülay Hatimoğlları Oruç 51 oy , Hatay milletvekili Can Atalay 3, Ankara milletvekili Tekin Bingöl 160 oy, İstanbul milletvekili M. Cihan Paçacı43 oy aldı. böylelikle İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM'nin yeni başkanı olmuş oldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR

1959 Ordu, Ünye doğumludur

Akademisyen; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

