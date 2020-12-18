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  3. TBMM'de Salih Cora ile Ali Öztunç arasında 'kabak tatlısı' gerginliği yaşandı!

TBMM'de Salih Cora ile Ali Öztunç arasında 'kabak tatlısı' gerginliği yaşandı!

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'u “fakirlik edebiyatı” yapmakla eleştirip kabak tatlısını tahinli yediğini söyledi. Öztunç'un ise savunmasında “Yedimse Allah belamı versin” dediği o anlar ekranlara anbean böyle yansıdı.

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18 Aralık 2020 Cuma 11:45
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