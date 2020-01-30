TBMM’de Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a ’bayrak’ tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu ile ilgili olarak şöyle dedi:

"Bu alçakça eylemi kınıyorum. Gerek Yunan makamlarının gerekse Avrupa Parlamentosunun bu konuyla ilgili, ilgili işlemleri yapmaları gerektiğini hatırlatmak isterim" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Bayrak her şeydir. Ioannis Lagos adlı bağımsız milletvekilinin yaptığı bu terbiyesizlik, bu edepsizlik tabii ki asla ve asla kabul edilemez. Ancak, unutulmamalıdır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir’in kurtuluşunu müteakip İzmir’e girişinde, girmek durumunda olduğu binanın merdivenlerine Mustafa Kemal Atatürk çiğneyerek basıp girsin diye serilen Yunan bayrağını, alelade bir şekilde de değil, usulü dairesinde, usulüne uygun olarak toplatmış ve o saygıyı, o insanlığı göstermiştir"

Yunan milletvekili Ioannis Lagos'tan ırkçı hareket! Türk bayrağını yırttı

"TÜRK DÜŞMANLIĞINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR"

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül ise, bayraklar milletlerin bağımsızlık sembolleri ve kutsalı olduğunu belirterek, "Bizler, her ülkenin, hangi ülke olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın, Türk milleti olarak, Türk devleti olarak her ülkenin bağımsızlık sembolü olan bayraklarına her zaman, tarihimiz boyunca saygı duymuş bir milletiz. Yunan milletvekilinin ve onunla aynı tavrı sergileyenlerde yüz yıldan beri bitmeyen, bu Türk düşmanlığında herhangi bir değişiklik bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar bilmelidirler ki, Türk düşmanlığıyla harim-i ismetimize, vatanımıza saldırmış olan geçmişte dedeleri bizden nasıl bir muamele gördüyse, onları nasıl denize döken bir iradeyle karşılaştılarsa, bugün de aynı ruh bizlerde de mevcuttur" Milletvekilleri de oturdukları yerden söz alarak, Yunan bağımsız milletvekiline tepkilerini dile getirdi.

Yunanistan'dan Türk bayrağını yırtan Ioannis Lagos'a tepki

TBMM BAŞKANI MUSATAF ŞENTOP'TAN, LAGOS'A TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağ'ına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk Bayrağı'nı yırtmasına tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, ırkçı bir tavırla Türk Bayrağı'na yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Şentop ayrıca, şair Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirinin, "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim!" kıtasını da paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosunda (AP) gerçekleşen toplantıda Yunan milletvekili Ioannis Lagos Türk bayrağını yırtmıştı.

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a bir tepki de kendi ülkesi Yunanistan'dan geldi. Yunanistan tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan Türkiye'nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılmıştı.