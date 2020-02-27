TBMM'den iki komisyon, depremden zarar gören Malatya ve Elazığ'a gidiyor

TBMM (AA) - TBMM Çevre Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri, Malatya ve Elazığ'da depremden zarar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunacak.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığındaki Çevre Komisyonu ile AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığındaki Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, bugün Malatya'ya gidecek.

Komisyonların üyeleri, Malatya'daki incelemelerini tamamladıktan sonra 29 Şubat'ta Elazığ'da depremden zarar gören yerleri ziyaret edecek.

Kaynak: AA