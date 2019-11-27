TBMM’nin açılışının 100. yılı anısına uluslararası sempozyum yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı anısına Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca uluslararası bir sempozyum daha düzenlenecek.

Ankara Valiliği işbirliğinde düzenlenecek olan "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Hâkimiyet-i Milliye (Millî Egemenlik)" konulu uluslararası sempozyum, 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek. Sempozyum çerçevesinde milli egemenlik fikrinin ve millet iradesinin en büyük güç olduğu düşüncesinin vurgulanması amaçlanıyor. Söz konusu sempozyum ile hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinden hareketle Atatürk Araştırma Merkezi tarafından cumhuriyet ve demokrasinin önemine dikkat çekilecek. Sempozyumun konu başlıkları ise; Siyasal Sistemler, Dünyada ve Türkiye'de Parlamento, Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Siyasal Partiler, Seçimler ve Demokrasi olacak.

Sempozyumla ilgili bilgilere kurumun genel ağ sayfası ile sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA