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TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 5 Mayıs Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.

Kaynak: DHA




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