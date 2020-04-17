TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 5 Mayıs Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT