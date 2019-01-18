TBMM’nin iki haftalık tatili bugün başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifini sabah saatlerine kadar görüşerek tamamladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifini sabah saatlerine kadar görüşerek tamamladı.
Meclis AK Parti'nin önerisiyle çalışmalarına iki hafta ara verdi. Bugünden itibaren çalışmalarına ara veren TBMM, 5 Şubat Salı günü mesaisine başlayacak.
DHA
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