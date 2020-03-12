TBT sosyal medyada oldukça kullanılan bir kavramdır. Bu kısaltmayla llk kez karşılaşanlar araştırmalara başladı. Peki TBT nedir? Türkçesi ve açılımı nedir? Ne anlama geliyor? TBT demek nasıl kullanılır? Sosyal medyada ne zaman kullanılır? Tüm merak edilenler haberimizde.

TBT NEDİR?

Instagram'ın en çok kullanılan etiketlerinden biri olan tbt'nin açılımı "Throwback Thursday" şeklindedir. Çevirisi tam olarak karşılığını vermese de kullanım olarak "geçtiğimiz perşembe" şeklinde yapılabilir. Tbt etiketi ile yapılan paylaşımların en önemli özelliği geçmişteki bir anın paylaşımının perşembe günü yapılmasıdır. Yani geçmişe dair bir anının perşembe günü paylaşılması sırasında Tbt etiketini kullanmak, anlamına en uygun kullanım biçimi olacaktır.

Özellikle ünlü isimlerin geçmişe dair anılarını paylaşması ile kısa bir sürede çok popüler bir hale gelen bu etiket elbette ki anlamı dışında da binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Yine de takipçileriniz tarafından eleştirilmek istemiyorsanız bu tür etiketleri anlamına uygun şekilde kullanmanızda fayda var.

TBT NASIL VE NE ZAMAN KULLANILIR?

#TBT olayı sadece Instagram uygulamasına has olan bir olay değil, #TBT etiketini dilediğiniz bütün platformlarda kullanabilirsiniz. TBT’nin anlamı, geçmişe ait olan fotoğraf – önceden çekilen bir fotoğraf anlamını taşımaktadır. Instagram’da TBT sistemini kullanmak için sadece paylaşacağınız herhangi bir gönderinin açıklama kısmına #tbt etiketini eklemeniz yeterli olacaktır. Lakin bu işlem etiketleme olayına girdiğinden dolayı keşfet bölümünde çıkmasına neden olacaktır. Ayrıca TBT’nin açılımını merak ediyorsanız İngilizcesi Throw Back Thursday olarak belirlenmiştir yani kısacası, her perşembe TBT’nin günü olduğundan dolayı çok sevdiğiniz veya özlemini çekmiş olduğunuz herhangi bir eski bir anınıza ait fotoğrafı paylaşma anlamını taşımaktadır. TBT sistemini genellikle herkes perşembe günü kullanır.

​​​​​​​

TBT NEREDE KULLANILIR?

Tbt genellikle popüler paylaşım platformu olan Instagram’da kullanılır. İnsanlar yıllar veya aylar öncesine ait olan fotoğraflarını ya da videolarını #tbt hashtagi ile Perşembe günleri paylaşır. Böylelikle paylaşımları hem daha fazla kişiye ulaşmış olur hem de paylaştıkları şeyin eskiye ait olduklarını belirtebilirler.

Dünyayı kasıp kavurmayı başaran ve çok kısa sürede popüler olabilen TBT etiketi ilk olarak Nice Kicks adlı bir blogun her perşembe günü ayakkabılarını 'TBT' etiketiyle paylaşmasıyla popüler olmuştur. Özellikle 2012 yılında yayılan TBT etiketi günümüzde birçok Instagram kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir.

Instagram kullanıcıları, eskiden kalan bir fotoğrafı geçmişe günleri yad etmek için Instagram'dan perşembe günleri TBT etiketiyle paylaşmakta. Bu paylaşımın kısa sürede popüler olmasındaki en önemli sebep ise yerli ve yabancı birçok ünlünün de bu etiketi benimsemesinden geliyor. Yapılan açıklamalara göre 'TBT' etiketi ile Instagram üzerinden saniye başına 5 fotoğraf paylaşıldığı ve 2017 itibariyle en az 330 milyon TBT etiketli fotoğrafın bulunduğu da belirtiliyor.

TBT HANGİ GÜNLERDE KULLANILIR?

TBT, anlam olarak Thworback Thursday anlamına geldiği için genellikle perşembe günleri geçmişe dönük fotoğraflar yüklenirken tercih edilir. Bununla birlikte perşembe günü dışında herhangi bir günde geçmişinizden bir fotoğraf paylaşmak isterseniz #TBT veya #ThrowbackThursday etiketi yerine sadece #ThrowBack etiketini kullanabilirsiniz.

TBT NE ZAMANDAN BERİ KULLANILMAKTADIR?

Tbt etiketinin ilk kez 2011 yılında kullanıldığı söylenmekle birlikte Instagram'ın eskiden kullanılan etiketleri temizlediği göz önüne alındığında, tbt etiketinin Instagram'da ilk kez ne zaman kullanıldığını bilmek bir hayli zor. Bir internet rivayetine göre ise tbt etiketi ilk kez reddit kullanıcıları tarafından 2006 yılında kullanılmıştır.

Bununla birlikte Instagram'da ilk olarak Nice Kicks adlı bir sayfanın her perşembe günü ayakkabılarını tbt etiketiyle paylaşmaya başlaması sonrasında bu etiket kısa sürede popüler olmuştur. Google Trends'e bakıldığında ise 2012 yılında "Throwback Thursday" yani tbt'nin daha çok aranmaya ve kullanılmaya başlandığı gözleniyor. O tarihten bu yana Instagram kullanıcıları, eskiden kalan fotoğraflarını geçmişi yad etmek amacıyla perşembe günleri tbt etiketiyle paylaşmakta ve yapılan açıklamalara göre tbt etiketi ile Instagram üzerinden saniyede 5 fotoğraf paylaşıldığı bilinmektedir.

TBT DIŞINDA DİĞER ETİKETLER NELERDİR?

Diğer yandan “flashback friday” ve “wayback wednesday” olarak Çarşamba ve Cuma günleri de yapılan geriye dönük paylaşımlar ve etiketler de söz konusu. Bunlardan da anlaşıldığı gibi aslında gün adına uygun bir geri dönüş sözcüğü bulunarak ilk harflerin aynı olması sağlanmış. Terimin ortaya çıkışı da akrostiş gibi baş harflerin uyumundan kaynaklanıyor. Hem ille de Çarşamba ya da Cuma paylaşım yapmak isterseniz diğer günler için kalıplaşmış olan bu etiketleri eklemeyi unutmayın. Instagram paylaşımlarıyla ortaya çıkıp popülerlik kazanan bu etiketler yaklaşık 2012 ve 2014 yılları arasında altın çağını yaşadı denebilir; Öyle ki Google’da en çok aranan kısaltmalar olmayı başardılar. Bu da etiketin ne denli popüler olduğunu gösteriyor tabii…

Durum böyleyken hem popüler diye daha çok insana ulaşmayı hedefleyen kullanıcılar tarafından daha da çok kullanılıyor hem de bu kişiler etiketleri aktif bir şekilde kullandıkça popülerliği daha da artıyor. Yani #tbt, #fbf ve #wbw en çok kullanılan etiketler sıralamasında tahtını kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor.