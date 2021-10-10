T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan uçak kazası sonrası Rusya'ya taziye mesajı!

Bugün, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde kalkan ve çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 22 kişiyi taşıyan uçak düştü.

Havalandıktan bir süre sonra düşen uçağa ilişkin Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada 16 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralıarın hastaneye kaldırıldığı olarak hastaneye belirtildi. Rusya'daki Ordu ile Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Topluluğuna (DOSAAF) ait olan uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

olay yerinde incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü ifade etti.

Uçağın motor arızası sebebiyle düştüğünü açıklayan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov,'un, "Uçak havalandıktan sonra 70 metre yükseklikte iken pilotlar sol motorun arızalandığını bildirdi ve acil iniş izni istediler." sözleri sonrası Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya taziye mesajı iletildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RUSYA'YA TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!