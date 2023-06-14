TC kimlik numarasını ezberleme şekliniz zekanızı ortaya çıkarıyor! Siz nasıl ezberliyorsunuz? Hemen kontrol edin

Her Türk vatandaşının sahip olduğu TC kimlik numarası günümüzde her işlem sırasında gerekli hale gelirken vatandaşlar ise 11 haneli bu numarayı ezberlemeyi tercih ediyor. Fakat ezberleme şekline bakılarak ikişer, üçer ya da farklı türde ki ezberlemeler sizin nasıl biri olduğunuzu ortaya koyuyor. İşte, TC kimlik numarasını ezberleme şekliniz ve zeka türünüz...

2+2+2+2+3

TC kimlik numarasını bu şekilde ezberleyenlerin IQ seviyesini oldukça yüksek olarak yorumlanıyor. Bilgisayar programlama - algoritma ve elektronikteki mantıksal durumlar üzerinde ki sistemleri kolaylıkla anlama ve özgün buluşları ortaya koyar. Kesin doğru ya da yanlış bilgiler daha tatmin edici hale geliyor. Bu tip kişilerin ise yeteneği dama ve satranç oyunlarında ortaya çıkıyor.

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2+2+2+2+2+1

Bu tarzda ezberleme dilimleme ve matematiksel zeka olarak yorumlanıyor. En yaygın zeka türü olarak kabul edilirken sözlük kullanma ve bir tartışmayı yönetme olarak içeriği zengin olarak görülüyor. İnsanları anlama ve empati kurma konusunda kendilerini geliştirmeyi başarmışlardır. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullanan bu kişilerin hayatında doğru orantılı hareket ederek adalet çerçevesinde devam eder.





4+4+3

Bu zeka türünde ki insanlar çevresinde oluşan olayları sorgulamaya yönelik düşünce sistemine sahiptirler. Aradıkları cevabı bulmak için inatçı yapıları ortaya koyulurken nedeni olmayan akıllara takılan o işlerde çözüm üretilir. Durgunluk ve motonluk ise tahammül edemedikleri durumların başında gelir.

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2+3+2+2+2

Varlıkların ayırt etmesinde oldukça zeki olurken doğal bir zekilikleri söz konusudur. Hem hayatı hem de kendi yaşamlarını sorgulayan kafaya sahiptirler. Net bir kişiliği ortaya koyarken belirsizliklerden ise olumsuz yönde etkilenmeleri mümkündür. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.